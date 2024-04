Com leucemia, Fabiana Justus celebra os 5 anos das gêmeas com festa em casa

Alto contraste

A+

A-

Com leucemia, Fabiana Justus celebra os 5 anos das gêmeas com festa em casa Com leucemia, Fabiana Justus celebra os 5 anos das gêmeas com festa em casa (Bebê Mamãe)

A digital influencer Fabiana Justus dividiu um momento pra lá de especial com os filhos. A influenciadora que é uma das herdeiras do empresário e apresentador Roberto Justus está em casa, após alguns dias internada. Ela está na luta contra leucemia. A condição foi descoberta em janeiro passado. Com o diagnóstico, ela precisou começar o tratamento quase que imediatamente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Fabiana Justus celebra 5 anos das gêmeas com festa em casa

• Ivete Sangalo exibe 14 lembrancinhas de luxo da festa das gêmeas

• Bruna Biancardi faz chá revelação e diz se é menino ou menina

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.