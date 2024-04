Daniel Cady surpreende ao passear com filha de Ivete Sangalo a cavalo O nutricionista Daniel Cady surgiu andando a cavalo junto com uma de suas filhas gêmeas com a cantora Ivete Sangalo, a menina Maria...

Daniel Cady passeou com a filha com Ivete Sangalo

O nutricionista Daniel Cady surgiu andando a cavalo junto com uma de suas filhas gêmeas com a cantora Ivete Sangalo, a menina Maria de seis anos. Daniel e Veveta ainda são pais da gêmea de Marina, a pequena Helena, e do primogênito Marcelo, 15 anos.

