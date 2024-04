Deborah Secco surpreende ao aparecer com a filha após separação

Alto contraste

A atriz Deborah Secco surge com a filha, após o fim do casamento

A atriz Deborah Secco surgiu com a filha pela 1ª vez, após o anúncio do fim de seu casamento. Ela era casada com o diretor de cinema e modelo Hugo Moura. Os dois oficializaram a união em 2015. Mas, anunciaram a separação na última semana. Juntos eles são pais de uma menina. A primogênita se chama Maria Flor e está com oito anos de idade.

