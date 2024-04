Duda Nagle surpreende ao posar com Zoe e nova namorada ao lado da mãe

Alto contraste

A+

A-

Duda Nagle mostrou final de semana com sua filha com Sabrina Sato Duda Nagle mostrou final de semana com sua filha com Sabrina Sato (Bebê Mamãe)

O ator Duda Nagle surgiu junto com a filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de cinco anos. Duda apareceu no banco de trás do carro e mostrou que sua filha estava dormindo na cadeirinha do veículo. O ator então fez um gesto para que fizessem silêncio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Duda Nagle posa com Zoe e exibe a nova namorada com sua mãe

• Grávida de Neymar, modelo exibe gestação de 5 meses na praia

• Zilu posa com Wanessa e os 4 netos e desabafa: “não posso”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.