Edson Celulari celebra aniversário do filho ao lado da bebê e encanta fãs

Edson Celulari posa com sua bebê e com seu filho com Claudia Raia no aniversário dele e encanta

O ator Edson Celulari encantou seus fãs ao celebrar o aniversário de seu filho primogênito junto com sua bebê. O artista é pai de três herdeiros. Seu primogênito, Enzo Celulari celebrou nesta terça-feira (16), 26 anos de idade. Já sua filha do meio se chama Sophia Raia e está com 21 anos. Ambos são frutos de seu antigo relacionamento com a atriz Claudia Raia.

