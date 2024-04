Alto contraste

A+

A-

Edson Celulari e Karin Roepke mostram sua filha em loja de bebê nos EUA Edson Celulari e Karin Roepke mostram sua filha em loja de bebê nos EUA (Bebê Mamãe)

O ator Edson Celulari, e sua esposa, a também Karin Roepke, estão curtindo alguns dias de descanso com sua filha nos EUA. O famoso encerrou recentemente as gravações da novela das sete “Fuzuê”. Com o fim do folhetim, o artista está curtindo com sua família as merecidas férias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Edson Celulari e Karin fazem enxoval de bebê nos EUA: ‘grávida?’

• Gabi Luthai e Teo Teló fazem chá revelação de nome

• Gio Antonelli posa com seu filho com Murilo Benício: “cara do pai”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.