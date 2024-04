Alto contraste

Edson Celulari surgiu com a filha com Claudia Raia e o namorado da jovem

O ator Edson Celulari posou pela primeira vez com sua bebê Chiara, dois anos, sua filha mais velha Sophia, 20 anos, e o namorado dela, Felipe Lati. Sophia é fruto do casamento do ator com a atriz Claudia Raia.

