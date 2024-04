Emoção e família: Pedro Scooby se despede do pai e Cintia mostra a bebê

Alto contraste

A+

A-

O surfista de ondas gigantes Pedro Scooby fez um emocionante relato ao se despedir do pai. O famoso revelou a partida do patriarca de sua família, nesta semana. Quando soube da notícia, ele estava viajando com os filhos mais velhos pelos parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe





Leia mais em Bebê Mamãe • Filho de Luana Piovani vai viver com Scooby e fala da nova escola • Bruna Biancardi mostra Mavie comendo sozinha: “olha isso” • Angélica mostra sua filha e sua sobrinha neta em parque nos EUA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.