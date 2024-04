Empresária revela teste de gravidez e posa com bebê A namorada do ator Arthur Aguiar, a empresária Jheny Santucci, encantou ao posar com o bebê deles, o pequeno Gabriel de dois meses...

Namorada de Arthur Aguiar explicou um teste de gravidez

A namorada do ator Arthur Aguiar, a empresária Jheny Santucci, encantou ao posar com o bebê deles, o pequeno Gabriel de dois meses. E ao surgir com seu bebê, ela também mostrou dois testes de gravidez.

