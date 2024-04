Ensaio encantador: Duda Nagle posa com Zoe e sua mãe

O ator Duda Nagle, 40 anos, encantou ao posar com sua filha Zoe, cinco anos, e com sua mãe, Leda. Ao surgir junto com sua filha e sua mãe, o ator se declarou para elas dizendo: “Que farra!!! Esses pequenos momentos não têm preço. Amo muito minhas meninas”.

