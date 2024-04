Esposa de Daniel surpreende ao mostrar sua filha caçula

Alto contraste

A esposa do cantor Daniel, a bailarina Aline de Pádua, exibiu uma sequência de fotos com sua caçula e deixou os fãs encantados com a fofura da menina. Ultimamente, o casal pouco tem aparecido com a família nas redes sociais. Eles são pais orgulhosos de três meninas. A primogênita Lara tem 14 anos, a filha do meio Luiza completou 12 anos e a caçulinha Olivia fez dois anos de vida.

