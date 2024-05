Alto contraste

A+

A-

Esposa de Joaquim Lopes exibe suas filhas gêmeas em consulta ao dentista e encanta

A esposa do ator Joaquim Lopes, a compositora Marcella Fogaça, encantou ao mostrar suas filhas cuidando dos dentinhos. A artista levou as pequenas ao dentista e compartilhou todos os detalhes nas redes sociais. Os dois são papais das gêmeas idênticas, as garotinhas Sofia e Pietra, que celebraram recentemente seus três aninhos de vida. Por enquanto, elas são as únicas herdeiras do casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Esposa de Joaquim Lopes mostra as gêmeas no dentista: “fofas”

• Bruna Biancardi revela Mavie com o filho do seu ex: “maturidade”

• Graciele Lacerda revela se está grávida de Zezé e exibe nova foto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.