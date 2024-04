Esposa de Juliano Cazarré fala sobre susto com sua bebê A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia, revelou um novo grande susto que passaram com sua filha Maria Guilhermina, um ano. Apenas...

Esposa de Juliano Cazarré falou sobre susto com sua bebê

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia, revelou um novo grande susto que passaram com sua filha Maria Guilhermina, um ano. Apenas 11 dias após ter tido uma séria intercorrência na qual a cânula de sua traqueostomia saiu e a pequena Maria Guilhermina chegou a desmaiar por falta de ar, novamente esta cânula saiu do lugar.

