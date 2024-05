Esposa de Marcelo Adnet mostra reencontro O apresentador e humorista Marcelo Adnet celebrou o retorno da filha. A pequena Alice é fruto do casamento do artista com Patrícia...

Esposa de Marcelo Adnet mostra reencontro

O apresentador e humorista Marcelo Adnet celebrou o retorno da filha. A pequena Alice é fruto do casamento do artista com Patrícia Cardoso Adnet. O relacionamento passou por uma crise após o Carnaval deste ano. Isso porque o artista foi flagrado aos beijos com outra mulher.

