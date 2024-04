Esposa de Rodrigo Santoro emociona ao posar com a filha

Alto contraste

A esposa do ator Rodrigo Santoro, a apresentadora Mel Fronckowiak, posou junto a sua única filha para celebrar uma data muito especial. Muito reservados com a vida pessoal. Mel e Santoro decidiram não expor a filha nas redes sociais, para dar mais liberdade para a menina crescer e brincar, independente da fama dos pais.

Por isso, os poucos registros que fazem com Nina, de cinco anos, não mostra o rosto da herdeira. De acordo com a esposa de Rodrigo Santoro, foi uma opção deles que julgaram ser melhor para a criação da filha. No entanto, muito ativa em suas redes sociais, Mel Fronckowiak trata de muitos assuntos em seu perfil, inclusive, de maternidade. Trocando experiências com as internautas no universo do maternar.

