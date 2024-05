Esposa de Rodrigo Santoro exibe barriga de 6 meses e encanta fãs

bebê mamãe |Do R7

Rodrigo Santoro e Mel mostram a nova gravidez e encantam

A esposa do ator Rodrigo Santoro, a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, encantou ao mostrar mais um clique registrando a evolução de sua gravidez. O casal espera seu segundo filho juntos. O anúncio de que a família iria aumentar novamente ocorreu em março. A novidade foi compartilhada com os fãs de uma forma muito especial. Ocorre que a filha mais velha deles desenhou o clã reunido com um neném na barriga da mãe!

