Esposa de Rodrigo Santoro mostra os filhos A apresentadora Mel Fronckowiak surgiu com sua filha com Rodrigo Santoro e falou da reação a menina à segunda gravidez, do casamento...

Esposa de Rodrigo Santoro mostra os filhos

A apresentadora Mel Fronckowiak surgiu com sua filha com Rodrigo Santoro e falou da reação a menina à segunda gravidez, do casamento com o ator. Eles são pais de Nina, de seis anos, e estão a espera do segundo bebê.

