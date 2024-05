Esposa de Sorocaba compartilha emoção na reta final da gravidez de gêmeos

bebe mamãe |Do R7

Esposa de Sorocaba fala da gravidez de gêmeos

A influenciadora Biah Rodrigues, esposa do sertanejo Sorocaba, fez um relato emocionado sobre a ansiedade ao entrar na reta final de gravidez. A modelo está em sua terceira gestação, dessa vez ela e o marido se tornaram papai e mamãe de um casal de gêmeos. O anúncio foi feito no início deste ano com a ajuda dos herdeiros mais velhos, Théo e Fernanda, de três e dois aninhos.

