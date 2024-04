Ex da recado a Éder Militão após atitude da madrasta com a bebê

Alto contraste

A+

A-

Karoline dá recado pra Éder Militão, após vídeo envolvendo a filha Karoline dá recado pra Éder Militão, após vídeo envolvendo a filha (Bebê Mamãe)

O jogador Éder Militão foi pivô de um verdadeiro rebuliço nas redes sociais, neste início de semana. O atleta que defende o Real Madrid está passando uns dias com a filha. Ele é pai de uma menina que mora no Brasil com a mãe. A herdeira nasceu do antigo relacionamento com a digital influencer Karoline Lima. Os dois viveram um curto romance que terminou quando ela ainda estava grávida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Ex da recado a Éder Militão após atitude da madrasta com a bebê

• Gêmea siamesa posa com marido e filha dele no casamento: “fofa”

• Ivete Sangalo mostra suas gêmeas e marido desabafa: “é tenso”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.