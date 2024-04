Ex de Wanessa Camargo posa com filhos e ela desabafa: “preciso”

Alto contraste

A+

A-

O ex-marido da cantora Wanessa Camargo, o empresário Marcus Buaiz, encantou ao posar junto com os dois filhos deles. Eles são pais dos meninos José Marcus, 12 anos, e João Francisco, nove anos. Ao surgir junto com os filhos no que parece ser um shopping, Macus comentou apenas: “Juntos”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Ex de Wanessa Camargo posa com filhos e ela desabafa: “preciso”

Publicidade

• Bianca Andrade recebe Viih e a bebê na sua mansão: “vizinhas”

• Ticiane Pinheiro mostra Rafa após cirurgia no rosto: “desinchou”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.