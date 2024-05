Fabiana Justus emociona ao levar as gêmeas para escola pela primeira vez A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, surgiu com as filhas mais velhas em um momento muito...

Fabiana Justus surge levando as gêmeas pra escola e emociona

A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, surgiu com as filhas mais velhas em um momento muito especial. Ocorre que ele levou as meninas para mais um dia de aula. As meninas que estão com cinco anos de idade são frutos de seu relacionamento com o empresário Bruno Levi D’Ancona com quem é casada.

