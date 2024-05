Fernanda Paes Leme compartilha festa simples e fofa de um mês da sua bebê

bebê mamãe |Do R7

Fernanda Paes Leme faz festa simples e fofa para sua filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme reuniu os familiares mais próximos para celebrar a vida de sua bebê. A pequena Pilar nasceu no dia 17 de abril deste ano na maternidade Pro-Matre, na região central da cidade de São Paulo. A menina é a primeira filha da famosa, do relacionamento com Victor Sampaio, de quem está noiva.

