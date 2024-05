Fernanda Paes Leme: um relato sincero sobre a maternidade

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Paes Leme faz desabafo após parto

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme abriu seu coração ao falar como está se sentindo desde o nascimento de sua primeira filha. A pequena Pilar, fruto do relacionamento com Victor Sampaio. Fepa deu à luz no dia 18 de abril na maternidade ProMatre, na cidade de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Fernanda Paes Leme posa com sua bebê e relata: “difícil”

• Prestes a dar à luz, ex de Kaká revela preparação pro nascimento

• Deborah Secco posa com filha na 1ª classe a caminho de Paris



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.