Fernanda Paes Lemes: Desabafo emocionante sobre o nascimento de sua filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme impressionou os fãs ao fazer um desabafo nas suas redes sociais e revelar que seu bebê pode nascer antes do previsto. A famosa está grávida de uma menina que já muito querida pelas amigas da mamãe. A bebê tem previsão de nascer no próximo em abril e vai se chamar Pilar. Ela é a primogênita da artista e fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio de quem ela é noiva.

