Fernanda Vasconcellos encanta ao mostrar seu bebê no palco pela primeira vez A atriz Fernanda Vasconcellos mostrou seu bebê pela primeira vez no palco de um teatro. A artista é mãe orgulhosa do pequeno Romeo...

Fernanda Vasconcellos surge com seu bebê em palco de teatro pela primeira vez

A atriz Fernanda Vasconcellos mostrou seu bebê pela primeira vez no palco de um teatro. A artista é mãe orgulhosa do pequeno Romeo, de apenas um ano e oito meses. O garotinho é fruto de seu casamento com o ator Cássio Reis. O menino é o primogênito da mãe e caçula do pai. Além do pequeno, o artista é pai do jovem Noah, de 16 anos. O adolescente é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits.

