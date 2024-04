Filha de César Tralli se diverte na fazenda de Roberto Justus - Bebê Mamãe

Alto contraste

Filhas de César Tralli e Roberto Justus posam brincando juntas na fazenda luxuosa do empresário Filhas de César Tralli e Roberto Justus posam brincando juntas na fazenda luxuosa do empresário (Bebê Mamãe)

A filha do jornalista César Tralli foi flagrada se divertindo na luxuosa fazenda de Roberto Justus. Manuella, única herdeira do conhecido âncora de telejornais, aproveitou o dia na companhia da caçula do empresário. A imagem mostra as duas brincando juntas em um cenário encantador. Manuella é fruto do relacionamento de César Tralli com a apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal oficializou a união em dezembro de 2017.

