Filha de Claudia Leitte surpreende fãs ao surgir lambuzada de tinta

Filha de Claudia Leitte posa lambuzada de tinta e surpreende

A filha caçula da cantora Claudia Leitte surgiu toda lambuzada de tinta de caneta e deixou os fãs encantados com tamanha fofura e travessura. A artista é casada com empresário Márcio Pedreira. Eles estão juntos desde 2007 e juntos são pais de três filhos. O primogênito se chama Davi, de 15 anos. Rafael é o irmão do meio e está com 11 anos. Enquanto Bela é a mais nova entre eles e tem apenas quatro aninhos de vida.

