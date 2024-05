Filha de Duda Nagle surpreende ao cuidar do novo bebê da família! A filha do ator Duda Nagle e da apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de cinco anos, encantou ao surgir cuidando do novo bebê...

Duda Nagle e Sabrina Sato mostraram a filha com o priminho

A filha do ator Duda Nagle e da apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de cinco anos, encantou ao surgir cuidando do novo bebê da família. Trata-se do priminho da menina, o pequeno Arthur de um ano, filho de Karin, irmão de Sabrina.

