Filha de Kaká arrasa em apresentação na escola americana

Filha do ex-jogador Kaká se apresenta em colégio americano

A esposa do ex-jogador Kaká mostrou a filha mais velha do casal em uma atividade em sua escola particular. A menina estuda em uma instituição americana. Atualmente, o atleta é casado com a digital influencer Carolina Batista Leite. Juntos eles são pais de duas crianças.

