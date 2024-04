Filha de Tiago Leifert encanta ao posar com roupa de princesa

A filha do jornalista e apresentador Tiago Leifert com a escritora Daiana Garbin, encantou os fãs ao posar com usando um vestido de princesa. O casal é pai orgulhoso da pequena Lua, de três anos. Eles se casaram em 2012. Depois, em outubro de 2020 os jornalistas anunciaram o nascimento de sua primeira herdeira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

