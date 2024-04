Filhas de Giovanna Antonelli surpreendem ao fazer maquiagem na mãe

Alto contraste

A+

A-

Filhas gêmeas de Giovanna Antonelli surgem juntas fazendo maquiagem profissional na mãe e impressionam Filhas gêmeas de Giovanna Antonelli surgem juntas fazendo maquiagem profissional na mãe e impressionam (Bebê Mamãe)

As filhas gêmeas da atriz Giovanna Antonelli surgiram em um clique raro fazendo maquiagem na artista. As meninas Antônia e Sofia, de 13 anos são frutos do atual casamento da famosa com o diretor de televisão Leonardo Nogueira. Além das gêmeas, Antonelli é mãe de um rapaz. O jovem Pietro, de 18 anos. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Murilo Benício.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Gêmeas de Giovanna Antonelli posam fazendo maquiagem na mãe

• Edson Celulari celebra 66 anos com os filhos e atores nos EUA

• Arthur Aguiar mostra seu bebê de 1 mês: “que olhão azul!”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.