Filhas de Glória Maria viajam com o pai pelos EUA: uma nova aventura em família

Alto contraste

A+

A-

Filhas de Glória Maria viajaram com o seu pai Filhas de Glória Maria viajaram com o seu pai (Bebê Mamãe)

As filhas da jornalista Glória Maria viajaram junto com o pai, o economista Paulo Mesquita, pelos Estados Unidos. Eles estiveram em Los Angeles na Califórnia e também foram ver a neve no estado norte-americano Colorado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Filhas de Glória Maria viajam com o pai pelos EUA: “finalmente”

• Simaria mostra seu caçula fazendo lição na mansão: “concentrado”

• Ana Hickmann surge com Edu Guedes e o filho em festa na piscina

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.