bebê mamãe |Do R7

Filho de Fábio Assunção emociona ao homenagear a mãe O filho mais velho do ator Fábio Assunção fez um ensaio gestante ao lado de sua mãe, a relações públicas Priscila Borgonovi Caribé...

Alto contraste

A+

A-

Filho de Fábio Assunção emociona ao homenagear a mãe

O filho mais velho do ator Fábio Assunção fez um ensaio gestante ao lado de sua mãe, a relações públicas Priscila Borgonovi Caribé. João Assunção é o primogênito do ex-casal e está com 21 anos. Além de estudar Relações internacionais, o jovem faz trabalhos como modelo e ator.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Fábio Assunção faz ensaio gestante com a mãe: ‘de novo’

• Cauã Reymond faz festa de aniversário pra filha com Grazi! Veja:

• Sasha mostra sua empresa por dentro pela 1ª vez e impressiona



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.