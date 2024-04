Filho de Isis Valverde encanta ao posar com padrasto e filhos de Wanessa Camargo

Filho de Isis Valverde surgiu com Wanessa Camargo e os dois filhos dela Filho de Isis Valverde surgiu com Wanessa Camargo e os dois filhos dela (Bebê Mamãe)

O filho da atriz Isis Valverde, o menino Rael de cinco anos, encantou ao posar junto com o seu padrasto, o empresário Marcus Buaiz. E o menino também posou junto com os dois filhos de Marcus com sua ex-esposa, a cantora Wanessa Camargo. Juntos, eles são pais dos meninos José Marcus, 12 meses, e João Francisco, nove anos.

