Filho de Kayky Brito faz rara aparição e ator emociona ao mostrar tratamento O filho do ator Kayky Brito fez uma rara aparição com sua avó. O pequeno Kael, de dois aninhos, é fruto do relacionamento do artista...

Alto contraste

A+

A-

O filho do ator Kayky Brito fez uma rara aparição com sua avó. O pequeno Kael, de dois aninhos, é fruto do relacionamento do artista com a jornalista Tâmara Dalcanale. Desde o acidente de Kayky em setembro do ano passado em que foi atropelado na zona Oeste do Rio de Janeiro, o ator e Tâmara tem feito poucas publicações sobre a família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Kayky Brito posa com a avó e ator mostra evolução

• Daniel Cady exibe filha com Ivete andando a cavalo em trilha: ‘uau’

• Lorena Improta mostra perrengue com a filha na escola: “toda vez”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.