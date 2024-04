Filho de Luana Piovani cuida com carinho da irmãzinha! Confira a fofura O primogênito da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby, o menino Dom de 12 anos, encantou ao surgir junto com sua irmãzinha...

Alto contraste

A+

A-

Filho de Luana Piovani posou em casa com sua irmãzinha

O primogênito da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby, o menino Dom de 12 anos, encantou ao surgir junto com sua irmãzinha bebê na casa do pai no Rio de Janeiro. O menino Dom apareceu brincando de dar comidinha para a irmãzinha enquanto sua madrasta e mãe da bebê, a modelo Cíntia Dicker, arrumava os cabelinhos dela.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Rafaella Justus posa com vestido de R$4 mil na festa de 15 anos

• Isis Valverde exibe novo visual e filho revela cabelo que ela irá doar

• Andressa Suita mostra filhos fazendo lição na mansão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.