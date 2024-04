Filho de Piovani vive nova fase ao se mudar para casa de Pedro Scooby Reprodução Instagram O primogênito do surfista Pedro Scooby com a atriz Luana Piovani, o menino Dom de 12 anos, surgiu pela primeira...

Pedro Scooby revelou filho com Luana Piovani vivendo junto com ele

O primogênito do surfista Pedro Scooby com a atriz Luana Piovani, o menino Dom de 12 anos, surgiu pela primeira vez após ter se mudado para a casa do pai no Rio de Janeiro. Até poucas semanas atrás, Dom vivia com Luana e os outros dois irmãos, os gêmeos Liz e Bem de sete anos, em Portugal.

