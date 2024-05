bebe mamãe |Do R7

Filho de Thammy Miranda surpreende ao pilotar moto no condomínio O filho do casal de influenciadores Thammy Miranda e Andressa Ferreira Miranda, Bento surgiu em um passeio de moto no condomínio...

Alto contraste

A+

A-

Thammy Miranda mostra seu filho em moto

O filho do casal de influenciadores Thammy Miranda e Andressa Ferreira Miranda, Bento surgiu em um passeio de moto no condomínio de luxo onde a família mora. O menino, de quatro anos, é o primeiro herdeiro do casal. A família reside em um condomínio nobre na região metropolitana de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Thammy Miranda posa pilotando moto no condomínio

• Sheila Mello mostra a filha com o cabelo tingido de azul: ‘sua cópia’

• Bruna Biancardi posa com Mavie no festival de Cannes na França



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.