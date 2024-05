Filhos de Gusttavo Lima esbanjam estilo com pijamas iguais na mansão Os filhos do cantor sertanejo Gusttavo Lima surgiram super animados com a mãe na luxuosa mansão da família. Os meninos Gabriel e...

Filhos de Gusttavo Lima posam na mansão com pijamas iguais

Os filhos do cantor sertanejo Gusttavo Lima surgiram super animados com a mãe na luxuosa mansão da família. Os meninos Gabriel e Samuel são frutos do casamento do artista com a modelo e influenciadora digital Andressa Suita, casados desde 2015. Os meninos são muito grudados e tem idades muito próximas, de seis e cinco anos.

