Filhos de Paulo Gustavo surpreendem ao surgirem com as unhas pintadas

Filhos do ator Paulo Gustavo surgem com as unhas pintadas e surpreendem

Os filhos do humorista Paulo Gustavo com o médico Thales Bretas, impressionaram ao surgir com as unhas pintadas. Os pequenos, Romeo e Gal, de quatro anos, surpreenderam a todos com essa escolha de estilo. Com a partida do ator, os dois residem com o dermatologista, que se mudou há alguns meses para Austrália.

