Gabi Luthai e Teo Teló surpreendem ao revelar o nome do bebê em chá especial

A cantora Gabi Luthaie seu marido, o empresário Teo Teló, encantaram realizar o chá revelação para contar o nome do seu bebê. A influenciadora e o irmão do sertanejo Michel Teló, estão esperando seu primeiro filho. O anúncio da gravidez ocorreu pouco tempo depois de circularem notícias de que o casal estaria vivendo uma grande crise no relacionamento.

