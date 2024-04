Gêmeas de Ivete Sangalo curtem piscina com o pai em casa de praia

Alto contraste

As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo surgiram se divertindo junto com o pai, o nutricionista Daniel Cady, na piscina da casa de praia da família. As meninas Marina e Helena de seis anos apareceram ao lado do pai Daniel. A família vive em uma mansão na Praia do Forte na Bahia.

