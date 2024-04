Gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady arrasam como daminhas de honra

Alto contraste

Gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady surgiram como daminhas Gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady surgiram como daminhas (Bebê Mamãe)

As gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, as meninas Marina e Helena de seis anos, encantaram ao surgirem como daminhas de honra em um casamento. Foi Daniel quem mostrou a linda foto das meninas com vestidos brancos iguais e coroas de flores.

