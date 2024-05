Gêmeas de Joaquim Lopes surpreendem ao ajudar vítimas de desastre no RS A esposa do ator Joaquim Lopes, a cantora e compositora Marcella Fogaça, mostrou as filhas gêmeas do casal ajudando em ações sociais...

Esposa de Joaquim Lopes mostra suas gêmeas fazendo doação

A esposa do ator Joaquim Lopes, a cantora e compositora Marcella Fogaça, mostrou as filhas gêmeas do casal ajudando em ações sociais. A artista está ajudando a divulgar as ações para arrecadação de doações para as vítimas do temporal no Rio Grande do Sul. Marcella tem divulgado perfis e instituições de confiança que estão recebendo os donativos para levar para a região devastada pelas chuvas.

