Gêmeas de Nanda Costa se divertem no Carnaval com fantasias iguais

Alto contraste

A+

A-

Nanda Costa mostra suas gêmeas no Carnaval Nanda Costa mostra suas gêmeas no Carnaval (Bebê Mamãe)

As filhas gêmeas da atriz Nanda Costa e da musicista Lan Lanh mostraram que a energia do Carnaval vem de família. As pequenas Tiê e Kim, de dois aninhos, surgiram se divertindo em um bloquinho de Carnaval, inclusive, usando fantasias iguais: de melância!

Confira a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe: Saiba mais

Leia mais em Bebê Mamãe

• Rafaella Justus passa por cirurgia no rosto e revela como está

• Thais Fersoza e os filhos curtem bloco de Teló em São Paulo

• Luana mostra filhos e revela como ficaram visitas de Pedro Scooby

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.