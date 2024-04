Giovanna Ewbank encanta ao mostrar o filho no seu lago particular

Alto contraste

A+

A-

Giovanna Ewbank encantou ao mostrar o filho no seu lago Giovanna Ewbank encantou ao mostrar o filho no seu lago (Bebê Mamãe)

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou ao mostrar o filho caçula com o ator Bruno Gagliasso, o menino Zyan de três anos, no lago particular que o casal construiu. Bruno e Giovanna tem um rancho e fizeram um luxuoso lago particular no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Giovanna Ewbank mostra o caçula no seu lago particular: “paraíso”

• Ex-esposa de Kaká exibe seu chá de bebê: “quanta elegância”

• Leandra Leal mostra ensaio gestante com fotos feitas pelo marido

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.