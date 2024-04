Giovanna Ewbank exibe lindos momentos com seus filhos na fazenda

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou ao mostrar um lindo álbum de fotos com seus filhos na fazenda. A famosa é casada com o ator Bruno Gagliasso. Juntos eles são pais orgulhosos de três crianças. Sua primogênita é a Títi, de 10 anos. O filho do meio Bless, de nove anos. Completando o time o caçula da família, a garotinha Zyan, de três anos.

