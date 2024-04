Alto contraste

A+

A-

Hulk Paraíba mostra foto de sua bebê ex manda recado Hulk Paraíba mostra foto de sua bebê ex manda recado (Bebê Mamãe)

O jogador do Atlético-MG, Hulk Paraíba, surpreendeu os fãs ao compartilhar uma adorável foto de sua bebê vestida com uma fantasia de fadinha. A imagem encantadora mostra a pequena Zaya, de um ano e nove meses, que já está frequentando a escolinha. No entanto, enquanto o jogador recebia elogios pela foto, sua ex e tia de sua esposa atual aproveitaram para mandar indiretas. A situação deixa os fãs curiosos sobre os possíveis desdobramentos dessa história.

Leia a matérica completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Hulk mostra sua bebê e ex e tia de sua atual dá indireta

• Nasce o 2º filho de Gabriela Pugliesi! Veja a foto do bebê:

• Rebeca Abravanel revela a lembrancinha de maternidade do filho

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.