Hulk se declara para a atual esposa

O jogador Hulk Paraíba, atacante do clube Atlético-MG, abriu o coração em homenagem a sua atual esposa, a médica Camila Ângelo. O atleta celebrou os quatro anos de oficialização do casamento deles. Casados desde 2020, eles são pais de duas meninas. A primogênita da relação é a pequena Zaya, que completou dois aninhos no dia 18 deste mês de abril. A caçula Ayla ainda está na barriga da mamãe.

