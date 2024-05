Hulk surpreende ao posar com seus três filhos mais velhos

Alto contraste

Hulk posa com seus filhos e semelhança chama a atenção

O jogador de futebol Hulk Paraíba fez uma aparição com seus três filhos mais velhos. Os jovens Ian, Tiago e Alice, de 15,13 e 10 anos, respectivamente, são frutos do primeiro casamento do atleta com a influenciadora Iran Ângelo. Eles foram casados por cerca de 12 anos e se separaram em 2019. Meses depois, o craque do Atlético-MG assumiu o relacionamento com Camila Ângelo. No entanto, o romance gerou muita polêmica, afinal de contas, Camila é sobrinha de Iran.

